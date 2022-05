Cinghiali, Roma vara la stretta: la mappa dei divieti. Il punto sulla peste suina (Di lunedì 9 maggio 2022) Cinghiali e peste suina, il ministero 'arruola' i cacciatori Roma, 9 maggio 2022 - peste suina a Roma , sono scattati i divieti . Mentre si attende la conferma di altri due casi , definiti altamente ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022), il ministero 'arruola' i cacciatori, 9 maggio 2022 -, sono scattati i. Mentre si attende la conferma di altri due casi , definiti altamente ...

Advertising

SkyTG24 : Ancora cinghiali a #Roma, questa volta ai Parioli - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - Agenzia_Ansa : In alcune zone di Roma sono state installate le reti di contenimento dei cinghiali. Le reti sono state montate dove… - cli_maxi : RT @glfelicetti: Le uccisioni dei cinghiali @nzingaretti @gualtierieurope @Sabrinalfonsi @AlessioDAmato_ non servono se non ai cacciatori.… - virtualex71 : RT @doluccia16: Avvistati due nuovi cinghiali a Roma...?????????????????? -