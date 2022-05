(Di lunedì 9 maggio 2022) L’attaccante Edinsonsta vivendo una stagione deludente al Manchester United. Il giocatore ha parlato del suoLa stagione è ormai nelle fasi conclusive e sono tante le squadre a non aver più nulla da dire, sia in Serie A che in altri campionati europei. Diversi giocatori e diversi club pensano aled Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... lo ha fatto della trasmissione "Bola da Vez" su ESPN in Brasile dove ha parlato anche di un suo possibile ritorno in Sudamerica: Intervista aTutte le news sule sul Napoli ...Commenta per primo 'El Matador' Edinson, attaccante del Manchester United e dell'Uruguay, è intervenuto durante 'Bola da Vez', trasmissione su ESPN in Brasile, dove ha parlato del futuro e di un suo possibile ritorno in Sudamerica: '... Calciomercato, Cavani annuncia il suo futuro e scuote i tifosi Edinson Cavani, a fine stagione, potrebbe dire addio al Manchester United. L'attaccante uruguagio, in questa stagione, ha trovato poca continuità con i "Red Devils". E proprio sul suo futuro, "El Mata ..."El Matador" Edinson Cavani, attaccante del Manchester United e dell'Uruguay, è intervenuto durante "Bola da Vez", trasmissione su ESPN in Brasile, dove ha parlato del futuro e di un suo possibile rit ...