Bibione Half Marathon 2022 | vincono Kipkorir e Sartori

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ben 1250 sono i finisher dellaFun 10k che si sono corse ieri sera e questa mattina nella località veneta.il keniano Maritim Philimone Debora. Filippo Cassarino, presidente di Running Facotry Asd, società organizzatrice, ha così parlato: “Siamo tornati in primavera dopo la special edition del 2021 rimandata a settembre causa Covid19 che ancora un anno fa era presente in maniera importante. Oltre 400 gli arrivati in più rispetto all’anno scorso, numeri che ci soddisfano. Un evento che abbiamo costruito con passione, attenzione, cura e con tutte le nostre energie e che fa seguito al successo della Sarnico Lovere Run, sulle sponde del Lago d’Iseo, che abbiamo organizzato solo due domeniche fa, il 24 aprile”. A ...

Tutto pronto per la sesta Marathon, manifestazione omologata FIDAL. La rassegna torna nel fine settimana primaverile del 7 - 8 Maggio, un'occasione unica per assaporare i primi raggi di sole sul litorale dorato di ... Dopo l'edizione speciale svoltasi lo scorso 12 settembre, in una data anomala a causa del rinvio dovuto all'emergenza sanitaria da Covid19, la Marathon torna a posizionarsi in calendario ... Tutto pronto per la Bibione Half Marathon 2022. Dopo la partenza di Kids Run e Bibione Fun 10km di sabato, domenica 8 maggio alle ore 9.00 scatteranno un migliaio di atleti. Percorso affascinante sui ...