Basket, play off: gara 1 alla Ble Juvecaserta, battuta Potenza (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – La Ble Juvecaserta Academy si aggiudica gara1 dei playoff (74-61) davanti ad un palasport esaurito con la presenza di oltre mille spettatori, tra cui tanti giovani del locale Liceo Manzoni con cui dallo scorso anno la società casertana ha in corso una proficua collaborazione. L’Evenfi Potenza, pur costretta sempre ad inseguire, ha avuto il merito di non mollare mai ed ha tenuto sulla corda la formazione locale fino alla sirena finale. Al canestro iniziale di Volpe la Ble Juvecaserta ha risposto con quattro punti di Bagdonavicius e due di De Ninno. Tre liberi di Kuvekalovic hanno dato 5 punti di vantaggio ai bianconeri annullati da altrettanti punti consecutivi di Aidoo, senza dubbio il migliore dei suoi in fase offensiva. Dal 9-9 il confronto è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – La BleAcademy si aggiudica1 deioff (74-61) davanti ad un palasport esaurito con la presenza di oltre mille spettatori, tra cui tanti giovani del locale Liceo Manzoni con cui dallo scorso anno la società casertana ha in corso una proficua collaborazione. L’Evenfi, pur costretta sempre ad inseguire, ha avuto il merito di non mollare mai ed ha tenuto sulla corda la formazione locale finosirena finale. Al canestro iniziale di Volpe la Bleha risposto con quattro punti di Bagdonavicius e due di De Ninno. Tre liberi di Kuvekalovic hanno dato 5 punti di vantaggio ai bianconeri annullati da altrettanti punti consecutivi di Aidoo, senza dubbio il migliore dei suoi in fase offensiva. Dal 9-9 il confronto è ...

anteprima24 : ** Basket, play off: gara 1 alla Ble Juve#Caserta, battuta Potenza ** - AllAroundnet : #LBASerieA 15^ di ritorno 2021-22 @AllianzPallTS beffa @treviso_basket ma niente play-off - by @ClauS22689505… - sportal_it : Basket: Banchi porta Pesaro ai play-off e fa una dedica speciale - TgrRaiFVG : ?? Inizia con una vittoria il cammino dell'Apu Udine verso i play off. Al Palacarnera i bianconeri sono riusciti ad… - Libertas1947 : PLAY OFF 2022 LA NOSTRA PARTE DI TABELLONE E LE DATE Prime due gare a Cividale sabato 14/05 ore 20:30 e lunedì 16/… -