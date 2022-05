Attacco hacker durante il discorso di Putin (Di lunedì 9 maggio 2022) durante il discorso di Putin dalla Piazza Rossa a Mosca per il V-Day, il Giorno della Vittoria contro il nazismo, un Attacco hacker ha messo fuori uso Rutube, sito web russo di video sharing tipo Youtube e gran parte della trasmissione dei canali nazionali russi via web. Sugli schermi delle Smart tv russe, infatti, è comparso un messaggio contro la guerra. Riportano le principali agenzie di stampa che tutti i canali sono stati colpiti dall’Attacco hacker: Rossiya 1, Ntv Plus, Pervyi Kanal. Sulla pagina dei programmi, al posto del nome di ogni programma, accanto all’orario, il messaggio: “Sulle vostre mani vi è il sangue di migliaia di ucraini e delle centinaia di loro figli uccisi. Le televisioni e le autorità stanno mentendo. No alla guerra”. Putin, ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 9 maggio 2022)ildidalla Piazza Rossa a Mosca per il V-Day, il Giorno della Vittoria contro il nazismo, unha messo fuori uso Rutube, sito web russo di video sharing tipo Youtube e gran parte della trasmissione dei canali nazionali russi via web. Sugli schermi delle Smart tv russe, infatti, è comparso un messaggio contro la guerra. Riportano le principali agenzie di stampa che tutti i canali sono stati colpiti dall’: Rossiya 1, Ntv Plus, Pervyi Kanal. Sulla pagina dei programmi, al posto del nome di ogni programma, accanto all’orario, il messaggio: “Sulle vostre mani vi è il sangue di migliaia di ucraini e delle centinaia di loro figli uccisi. Le televisioni e le autorità stanno mentendo. No alla guerra”., ...

Advertising

Adnkronos : #Ucraina, attacco hacker in #Russia per il Giorno della Vittoria: messaggi contro la guerra sulle Smart Tv russe. - Agenzia_Ansa : A Milano attacco hacker agli ospedali Fatebenefratelli e Sacco. Oggi e domani accessi limitati pronto soccorso e pu… - Giomil2 : RT @HDblog: Russia festeggia in Piazza Rossa, hacker pubblicano in TV messaggi contro la guerra - sectest9 : RT @matricedigitale: Attacco hacker “alcolico” dell’esercito ucraino. Russia senza vodka di @liviovarriale #Notizie #cyberwarfare #DDoS #ev… - CyberSecurityN8 : RT @matricedigitale: Attacco hacker “alcolico” dell’esercito ucraino. Russia senza vodka di @liviovarriale #Notizie #cyberwarfare #DDoS #ev… -