Armi clandestine | chiusa azienda di Treviso Il proprietario indagato attaccava le banche che non gli prestavano soldi per ragioni etiche

(Di lunedì 9 maggio 2022)– È finito nei guai il produttore d’che faceva il moralista al contrario. Si lamentava che lenon prestasseroalle aziende belliche, per una questione etica, ma adesso è stato denunciato per una sfilza di reati e la suaa Montebelluna è stata. I finanzieri hanno effettuato una perquisizione nella sede della Mateba Italia srl, sequestrando circa 200 tra pistole, fucili, mitragliette e munizioni. Pare che la destinazione fosse nell’Est Europa (Ungheria e Polonia) e nei Paesi Arabi. Domenico Mario Libro, un milanese di 57 anni, èper gestione e messa in commercio di, mancata custodia di, trasporto abusivo die parti di esse senza ...

Messe una accanto all'altra, sul tavolo allestito dagli inquirenti, sono un arsenale di dimensioni e pericolosità elevata. Armi clandestine messe in commercio ma non inserite nei registri di pubblica sicurezza. E questa solo una delle contestazioni (ma certamente la più grave a livello penale), tra quelle che hanno portato alla chiusura dell'azienda. Sono stati accertati diversi gravi reati in materia di armi, tra cui la gestione e messa in commercio di armi clandestine, l'omessa custodia di armi, l'irregolarità della tenuta dei registri.