Anna Ferzetti si racconta | “Con Favino un colpo di fulmine”

(Di lunedì 9 maggio 2022) L’attrice,, siin un’intervista a la Repubblica, tra vita privata e professionale. Dall’incontro con il compagno, Pierfrancesco, diciotto anni fa e che ora hanno due figlie. “A colpirmi è stato tutto, è stato un vero e propriodi”. Ma anche del suo momento di crisi nella carriera lavorativa, in cui non le venivano assegnati ruoli che le piacevano, e che le hanno fatto pensare anche di smettere., l’amore con Pierfancesco, attrice e compagna di Pierfrancesco, e che a dicembre compirà 40 anni, negli ultimi tempi è stata impegnata in diversi film e serie tv. In un’intervista a la Repubblica ...

Advertising

SkyTG24 : Anna Ferzetti, chi è l'attrice di (Im)perfetti Criminali e della serie Le fate ignoranti - 24Trends_Italia : 1. Internazionali d'Italia - 20mille+ 2. Sandra Milo - 20mille+ 3. Psg - 20mille+ 4. Aldo Moro - 10mille+ 5. David… - CatelliRossella : Anna Ferzetti: 'Favino e io, tra set e famiglia, la nostra vita è uno spettacolo' - AriannaFinos : Anna Ferzetti: 'Favino e io, tra set e famiglia, la nostra vita è uno spettacolo' - la Repubblica - HuffPostItalia : Anna Ferzetti: 'Con Favino un colpo di fulmine. A colpirmi è stato tutto' -

L'HuffPost

... come gli americani chiamano i film che parlano di colpi grossi e rapine, che esplora il tema dell'amicizia e del riscatto sociale, con Filippo Scicchitano, Claudio Greg Gregori,, ...- Decisamente non adatti ) interpreta Meyer,(Tutti per 1 - 1 per tutti, Domani è un altro Giorno, Duisburg - Linea di sangue) è Francesca, MASSIMILIANO BRUNO (Ritorno al Crimine, ... Anna Ferzetti: "Con Favino un colpo di fulmine. A colpirmi è stato tutto" L'attrice Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino, si racconta in un'intervista a la Repubblica, tra vita privata e professionale.Anna Ferzetti, Massimiliano Bruno. «Stavo girando con Federici 4 metà (film Netflix con Matilde Gioli, Ilenia Pastorelli e Giuseppe Di Maggio, ndr)», ricorda Martari, in una pausa sul set. «Alessio mi ...