Ancelotti cambia idea, Inter all’angolo (Di lunedì 9 maggio 2022) Un giocatore che pareva destinato a lasciare Madrid potrebbe restare su volontà di Carlo Ancelotti: Inter beffata Protagonista di un’ottima stagione già coronata col successo in Liga, il Real Madrid… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 9 maggio 2022) Un giocatore che pareva destinato a lasciare Madrid potrebbe restare su volontà di Carlobeffata Protagonista di un’ottima stagione già coronata col successo in Liga, il Real Madrid… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

zazoomblog : Ora cambia tutto: la ‘doppietta’ di Ancelotti stende Juve e Inter - #cambia #tutto: #‘doppietta’ - TizianoG2 : RT @salpaladino: @VlnN94 @GiAdUzZoLa90 Alla Juve se non vinci hai fallito. Se ti chiami Lippi Trapattoni Ancelotti Capello Conte o Allegri… - 87Reartu : RT @salpaladino: @VlnN94 @GiAdUzZoLa90 Alla Juve se non vinci hai fallito. Se ti chiami Lippi Trapattoni Ancelotti Capello Conte o Allegri… - Manufin11 : RT @salpaladino: @VlnN94 @GiAdUzZoLa90 Alla Juve se non vinci hai fallito. Se ti chiami Lippi Trapattoni Ancelotti Capello Conte o Allegri… - 15ghost6 : RT @salpaladino: @VlnN94 @GiAdUzZoLa90 Alla Juve se non vinci hai fallito. Se ti chiami Lippi Trapattoni Ancelotti Capello Conte o Allegri… -