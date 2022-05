(Di lunedì 9 maggio 2022), 20 anni, infrange ildelneiT63 e segna il nuovo primato in 29.87 Alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 incantò ilintero andandosi a prendere l’oro nei 100m davanti alle compagne di nazionale Martina Caironi e Monica Contrafatto. Ma, 20 anni, di Porto Ercole (Gr), non si accontenta di aver già vinto la medaglia più ambita e prova a raddoppiare: nell’ultima giornata dell’Italian Open 2022, meeting internazionale del circuito World Para Athletics Grand Prix, a Jesolo, domenica 8 maggio la velocista azzurra ha infranto il precedentedelnei 200 metri T63, andando a segnare il nuovo primato in 29.87. È la prima paratleta aldella ...

Luce_news : Ambra Sabatini record del mondo nei 200m: la campionessa paralimpica verso nuovi orizzonti - Giorgiovsb : RT @Eurosport_IT: ????? AMBRA, CHE SPETTACOLO! ????? #Sabatini | #Atletica - AndreaBettega1 : RT @CIPnotizie: Ambra sei FANTASTICA! A Jesolo Ambra Sabatini realizza il nuovo record del mondo sui 200 metri: 29.87 ?? Non aveva mai cor… - iltirreno : Il record di Ambra Sabatini e le violenze tra genitori nel calcio giovanile: la riflessione di Michele Gambino - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: #AmbraSabatini prima al mondo a scendere sotto i 30' nei 200 paralimpici. L'obiettivo raggiunto agli Italian Open di Jes… -

In vetrina Bebe Vio, Assunta Legnante, Monica Caironi,, Oney Tapia. Al loro fianco, vincitori anch'essi, decine, centinaia di atleti con disabilità. Lo sport come terapia vincente, per ...... l'oro di Tokyo "scippa" il primato a Martina Caironi e punta a migliorare il primato fissato ai Giochi sulla distanza breve Splendida. A Jesolo (Venezia) la medaglia d'oro dei 100 ...Non chiamateli eroi, non amano questo epiteto. Chiamateli semplicemente atleti. E se vincono tante medaglie, com'è successo alle paralimpiadi di Tokio 2021, allora sono dei veri campioni. L'anno scors ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.