Alessandra Hropich | scrittrice e giornalista | ci parla dei ‘Mostri’ | L’intervista

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 9 maggio 2022), cideie dei padri. Una intervista esclusiva che fa riflettereè una, che ha fatto della parola scritta il mezzo per raccontare storie vere, temi sociali, imposture e dolori. Dopo la laurea in Legge a Roma, ha svoto pratica legale presso un importante Studio della Capitale. Ha lavorato anche nella Comunicazione delle Aziende e nella Redazione programmi Tv. Ha ricoperto il ruolo di Funzionario presso Autorità pubblica. A parte le esperienze televisive più giovanili, esperienze in video, ora lavora come. È redattrice di articoli e di interviste per diversi giornali per ObiettivoNews. ...