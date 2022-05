A Scampia la statua del piede sinistro di Maradona (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà il quartiere di Scampia ad ospitare la nuova opera con cui la città di Napoli omaggerà Diego Armando Maradona. Al momento non è stato ancora individuato il luogo esatto. L’opera monumentale sarà realizzata da Stefano Ceci, manager di Maradona, a cui si deve già la statua che è collocata all’interno dello stadio intitolato al campione. L’opera raffigurerà il piede sinistro di Maradona, sarà tridimensionale. ”Ho pensato che Scampia fosse il luogo ideale per questo progetto, nato da una proposta di Stefano Ceci e di cui ho discusso con il presidente De Laurentiis – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – perché ritengo che Maradona rappresenti il simbolo del riscatto di un uomo che con il suo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà il quartiere diad ospitare la nuova opera con cui la città di Napoli omaggerà Diego Armando. Al momento non è stato ancora individuato il luogo esatto. L’opera monumentale sarà realizzata da Stefano Ceci, manager di, a cui si deve già lache è collocata all’interno dello stadio intitolato al campione. L’opera raffigurerà ildi, sarà tridimensionale. ”Ho pensato chefosse il luogo ideale per questo progetto, nato da una proposta di Stefano Ceci e di cui ho discusso con il presidente De Laurentiis – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – perché ritengo cherappresenti il simbolo del riscatto di un uomo che con il suo ...

