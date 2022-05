365 giorni con Maria: 9 maggio | Il miracolo accade davanti ai loro occhi (Di lunedì 9 maggio 2022) La Madonna del Bosco appare a tre uomini e, a suffragio del messaggio che lascia, si verifica un fatto non comune, prima di un altro miracolo che vede coinvolta una giovane donna. Nell’area intorno a una piccola località, situata nella diocesi di Lecco, accade un fatto molto speciale, a cui seguono altri eventi prodigiosi. Il L'articolo 365 giorni con Maria: 9 maggio Il miracolo accade davanti ai loro occhi proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 9 maggio 2022) La Madonna del Bosco appare a tre uomini e, a suffragio del messaggio che lascia, si verifica un fatto non comune, prima di un altroche vede coinvolta una giovane donna. Nell’area intorno a una piccola località, situata nella diocesi di Lecco,un fatto molto speciale, a cui seguono altri eventi prodigiosi. Il L'articolo 365con: 9Ilaiproviene da La Luce di

Advertising

messy_head_ : RT @Ty_il_nano: Forse la storia d'amore perfetta è quella tra una donna che ha già partorito e può lavorare in azienda H24 e Renatino che f… - 4nnls : RT @Ty_il_nano: Forse la storia d'amore perfetta è quella tra una donna che ha già partorito e può lavorare in azienda H24 e Renatino che f… - drewsmemories : RT @Ty_il_nano: Forse la storia d'amore perfetta è quella tra una donna che ha già partorito e può lavorare in azienda H24 e Renatino che f… - CriSCat76 : RT @Ty_il_nano: Forse la storia d'amore perfetta è quella tra una donna che ha già partorito e può lavorare in azienda H24 e Renatino che f… - AndreaF76955249 : RT @Giusylo3: @cristin40483739 @francyfra197979 Chi ha la mamma non ha bisogno d’aspettare la seconda settimana di maggio x festeggiarla…È… -