Zona Bianca, ospite della puntata Petro Poroshenko: ex presidente dell’Ucraina (Di domenica 8 maggio 2022) Questa sera a Zona Bianca, ospite Petro Poroshenko: ex presidente dell’Ucraina. Ecco le anticipazioni della serata. Zona Bianca, Petro Poroshenko ospite della serata Stasera, domenica 8 maggio, nuovo appuntamento su Retequattro con “Zona Bianca”, il programma in prima serata condotto da Giuseppe Brindisi. Nel corso della puntata, quasi interamente dedicata alla guerra, l’ex presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko interverrà per rispondere alle terribili accuse lanciate dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov domenica scorsa nell’intervista esclusiva rilasciata a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Questa sera aPetro: ex. Ecco le anticipazioniserata., Petroserata Stasera, domenica 8 maggio, nuovo appuntamento su Retequattro con “”, il programma in prima serata condotto da Giuseppe Brindisi. Nel corsopuntata, quasi interamente dedicata alla guerra, l’exPetrointerverrà per rispondere alle terribili accuse lanciate dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov domenica scorsa nell’intervista esclusiva rilasciata a ...

CottarelliCPI : Lavrov a Zona Bianca ha detto che i più antisemiti sono gli ebrei, come Zelensky. Secondo lui anche Hitler avrebbe… - VoltItalia : Riteniamo uno squallido teatrino l'intervista di #Lavrov a Zona Bianca, su Rete4. Il fatto che venga permesso al mi… - martaottaviani : Nelle ultime settimane, ho rifiutato tutto gli inviti che mi sono arrivati dai talk show, @zona_bianca in testa. St… - simo_gio : @gasparripdl @zona_bianca Onorevole la modifica alla norma introdotta nella bozza del Decreto Aiuti in ambito cessi… - AlertVirus : RT @gasparripdl: A tra poco! Vi aspetto a @zona_bianca -