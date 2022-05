VIDEO Giro d’Italia 2022: Cavendish torna a ruggire, sua la terza tappa. Battuti Demare e Gaviria (Di domenica 8 maggio 2022) Mark Cavendish ha confermato i pronostici della vigilia imponendosi nella terza tappa del Giro d’Italia 2022. Sconfitti allo sprint Arnaud Demare e Fernando Gaviria con Jakub Mareczko, quinto, migliore degli italiani. Il neerlandese Mathieu Van der Poel conserva il simbolo del primato. Frazione davvero tranquilla quella andata in scena oggi sulle strade ungheresi. Nei 201 chilometri da Kaposvár a Balatonfüred tre corridori azzurri, nello specifico Samuele Rivi, Mattia Bais e Filippo Tagliani hanno animato il segmento sin dalle prime battute per poi cedere alla rimonta del gruppo. Volata lunghissima quella lanciata dal britannico classe ’85 della Quick-Step Alpha Vinyl Team, di nuovo al successo nella Corsa Rosa a quasi nove anni dall’ultima ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Markha confermato i pronostici della vigilia imponendosi nelladel. Sconfitti allo sprint Arnaude Fernandocon Jakub Mareczko, quinto, migliore degli italiani. Il neerlandese Mathieu Van der Poel conserva il simbolo del primato. Frazione davvero tranquilla quella andata in scena oggi sulle strade ungheresi. Nei 201 chilometri da Kaposvár a Balatonfüred tre corridori azzurri, nello specifico Samuele Rivi, Mattia Bais e Filippo Tagliani hanno animato il segmento sin dalle prime battute per poi cedere alla rimonta del gruppo. Volata lunghissima quella lanciata dal britannico classe ’85 della Quick-Step Alpha Vinyl Team, di nuovo al successo nella Corsa Rosa a quasi nove anni dall’ultima ...

