VIDEO F1, Charles Leclerc: "E pensare che ho sbagliato le prime tre curve…" (Di domenica 8 maggio 2022) Charles Leclerc festeggia la sua ennesima pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato statunitense il portacolori della Ferrari ha messo in riga tutti gli avversari, confermando il suo ottimo avvio di stagione e il fatto che domani voglia a tutti i costi la terza vittoria della sua prima parte del campionato. Il monegasco ha saputo estrarre il meglio della sua F1-75 proprio nel corso dell'ultimo tentativo della Q3, precedendo di poco meno di due decimi Carlos Sainz e Max Verstappen, gettando quindi anche solide basi in vista della gara di domani, che prenderà il via alle ore 21.30 italiane. Il portacolori del Cavallino Rampante, nonostante la pole position, ha raccontato come la prima parte del tracciato ricavato attorno all'Hard Rock Stadium, non sia ancora ...

