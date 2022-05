VIDEO Charles Leclerc in pole-position a Miami: riviviamo il giro del monegasco della Ferrari (Di domenica 8 maggio 2022) Una pole-position significativa. Charles Leclerc ha centrato la p.1 nel GP di Miami, quinto round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato della Florida, il monegasco della Ferrari ha sfruttato l’ultimo colpo della Q3 per prendersi il simbolo del primato in questo time-attack negli States. Una festa tutta Rossa, considerando il secondo posto dello spagnolo Carlos Sainz. Leclerc ha saputo soprattutto fare la differenza nel secondo settore della pista, dove ha trovato quella velocità che un po’ aveva smarrito nel primo. Un giro non perfetto, ma sufficiente per aggiudicarsi la pole e poter partire da una posizione privilegiata domani. Indubbiamente, Max ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Unasignificativa.ha centrato la p.1 nel GP di, quinto round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciatoFlorida, ilha sfruttato l’ultimo colpoQ3 per prendersi il simbolo del primato in questo time-attack negli States. Una festa tutta Rossa, considerando il secondo posto dello spagnolo Carlos Sainz.ha saputo soprattutto fare la differenza nel secondo settorepista, dove ha trovato quella velocità che un po’ aveva smarrito nel primo. Unnon perfetto, ma sufficiente per aggiudicarsi lae poter partire da una posizione privilegiata domani. Indubbiamente, Max ...

Advertising

juve_grecchi : RT @itsgiuliadip: leclerc: binotto: il giro non è stato una magia, un granché ma… - scemaax : .@deadlinex disperato bisogno del tuo aiuto: cosa ha detto Charles dopo la comunicazione della pole? allego clip:… - joIietristesse : RT @F1sssongever: Io non ci credo che nessuno abbia ancora fatto vedere a Charles Leclerc il video 'Bear Grylls contro i castori infernali'… - notkdk3 : RT @sharr__leclerc: Buongiorno?? @Charles_Leclerc cr.carlo_vanzini - itsalessandrob : RT @itsgiuliadip: leclerc: binotto: il giro non è stato una magia, un granché ma… -