Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2022 ore 07:30 (Di domenica 8 maggio 2022) Viabilità DELl’8 MAGGIO 2022 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRIME ORE DELLA MATTINATA TRANQUILLE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, NON CI SONO CRITICITÀ DA SEGNALARE. SPOSTAMENTI FAVORITI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE A PARTIRE DALLE 9.00 E FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, OGGI AL CIRCO MASSIMO SI SVOLGERÀ LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “RACE FOR THE CURE”, CORSA PER LA LOTTA AI TUMORI AL SENO. PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 50.000 PERSONE. DALLE 10 GARA COMPETITIVA DI 5 KM E PASSEGGIATA NON COMPETITIVA DI 2. CHIUSURA, TRA LE ALTRE, DI VIA DEI CERCHI, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL CIRCO MASSIMO E VIALE TERME DI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 maggio 2022)DELl’8 MAGGIO7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRIME ORE DELLA MATTINATA TRANQUILLE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, NON CI SONO CRITICITÀ DA SEGNALARE. SPOSTAMENTI FAVORITI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE A PARTIRE DALLE 9.00 E FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, OGGI AL CIRCO MASSIMO SI SVOLGERÀ LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “RACE FOR THE CURE”, CORSA PER LA LOTTA AI TUMORI AL SENO. PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 50.000 PERSONE. DALLE 10 GARA COMPETITIVA DI 5 KM E PASSEGGIATA NON COMPETITIVA DI 2. CHIUSURA, TRA LE ALTRE, DI VIA DEI CERCHI, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL CIRCO MASSIMO E VIALE TERME DI ...

