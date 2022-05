Spezia-Atalanta LIVE alle 12:30 (Di domenica 8 maggio 2022) Al Picco, Spezia e Atalanta si affrontano nel lunch match della 36ª giornata di Serie A, alle 12.30: la squadra di Thiago Motta cerca punti... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) Al Picco,si affrontano nel lunch match della 36ª giornata di Serie A,12.30: la squadra di Thiago Motta cerca punti...

Advertising

Fantacalcio : Spezia-Atalanta: le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Spezia-Atalanta, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Malinovskyi con Muriel: La sfida del Picco apre… - Atalanta_BC : Arrivati al Picco ?? The guys arrived in La Spezia ?? #SpeziaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - tuttoatalanta : Spezia-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasp si affida al tandem Pasalic-Malinovskyi. Out Zapata, Demiral va in p… - tuttoatalanta : FOTO - Spezia-Atalanta, lo spogliatoio della Dea al Picco -