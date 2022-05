Sesto Fiorentino: ferito nella notte durante una lite davanti a discopub. Colpito con collo di bottiglia rotto (Di domenica 8 maggio 2022) Sarebbe stato ferito con un collo di bottiglia rotto nei pressi di un discopub diell'Osmannoro, nel comune di Sesto Fiorentino, ed è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi dove i medici hanno disposto una prognosi di 20 giorni per la guarigione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 8 maggio 2022) Sarebbe statocon undinei pressi di undiell'Osmannoro, nel comune di, ed è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi dove i medici hanno disposto una prognosi di 20 giorni per la guarigione L'articolo proviene da Firenze Post.

