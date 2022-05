Sessanta civili dispersi in attacco su scuola nel Lugansk (Di domenica 8 maggio 2022) Circa 60 civili risultano dispersi dopo l'attacco aereo di ieri pomeriggio dell'esercito russo su una scuola con un rifugio nel villaggio di Bilohirivka, nella regione di Lugansk. Lo rende noto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) Circa 60risultanodopo l'aereo di ieri pomeriggio dell'esercito russo su unacon un rifugio nel villaggio di Bilohirivka, nella regione di. Lo rende noto il ...

