Sardegna | eccezionale grandinata nel sud dell' isola | le strade sono fiumi di ghiaccio

Advertising

MiC_Italia : Archeologia, @dariofrance: «Scoperta eccezionale, altri due Giganti emergono a Mont’e Prama, Cabras in Sardegna». È… - Agenzia_Ansa : Maltempo: eccezionale grandinata nel Sud della Sardegna. Strade di Mandas diventano fiumi di acqua e ghiaccio… - serenel14278447 : Eccezionale grandinata nel Sud della Sardegna - Mum_Elviss : RT @MiC_Italia: Archeologia, @dariofrance: «Scoperta eccezionale, altri due Giganti emergono a Mont’e Prama, Cabras in Sardegna». È il prim… - fainformazione : Grandinata eccezionale in Sardegna in provincia di Cagliari Il maltempo continua a imperversare sulla Sardegna m… -

Non c'è tregua per ladove, in questi giorni, gli agricoltori del centro dell'isola sono alle prese con una vera e propria invasione di insetti che, per il quarto anno consecutivo, stanno ...... 'Stipendi fino a 3mila euro, ma non trovo nessuno: le mogli non vogliono' Nel frattempo, nelladel sud, invece, si abbatte il maltempo . Dopo una mattinata di sole e temperature che a ...Nella Sardegna del sud, si abbatte il maltempo. Dopo una mattinata di sole e temperature che a Cagliari hanno raggiunto anche i 25 gradi, dal primo ...Invasione di cavallette e grandine a raffica. Non c'è tregua per la Sardegna dove, in questi giorni, gli agricoltori del centro dell'isola sono alle prese con una vera ...