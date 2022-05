Salernitana-Cagliari: le probabili formazioni del match (Di domenica 8 maggio 2022) La Salernitana di Davide Nicola ospita il Cagliari di Alessandro Agostini, subentrato all’esonerato Walter Mazzarri. La sfida tra le due compagini vale per la 36esima giornata di Serie A, ma ha un peso molto più grande. Salernitana e Cagliari, infatti, si affronteranno in uno scontro diretto decisivo per la lotta salvezza all’interno di uno scenario infuocato quale è l’Arechi, che per l’occasione sarà sold-out. I granata sono risaliti al quartultimo posto in classifica con 29 punti grazie alle 4 vittorie e al pareggio ottenuti nelle ultime 5 partite. I rossoblù invece sono terzultimi a quota 28. QUI Salernitana Nicola dovrebbe schierare il solito 3-5-2 senza troppi cambi di interpreti, condizioni fisiche permettendo. Davanti a Sepe, dunque, dovrebbero essere confermati Gyomber, Radovanovic e Fazio. ... Leggi su zon (Di domenica 8 maggio 2022) Ladi Davide Nicola ospita ildi Alessandro Agostini, subentrato all’esonerato Walter Mazzarri. La sfida tra le due compagini vale per la 36esima giornata di Serie A, ma ha un peso molto più grande., infatti, si affronteranno in uno scontro diretto decisivo per la lotta salvezza all’interno di uno scenario infuocato quale è l’Arechi, che per l’occasione sarà sold-out. I granata sono risaliti al quartultimo posto in classifica con 29 punti grazie alle 4 vittorie e al pareggio ottenuti nelle ultime 5 partite. I rossoblù invece sono terzultimi a quota 28. QUINicola dovrebbe schierare il solito 3-5-2 senza troppi cambi di interpreti, condizioni fisiche permettendo. Davanti a Sepe, dunque, dovrebbero essere confermati Gyomber, Radovanovic e Fazio. ...

