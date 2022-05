Rinascere, film su Manuel Bortuzzo: trama, cast e storia vera (Di domenica 8 maggio 2022) del lungometraggio in onda domenica 8 maggio su Rai 1 in prima serata. Rinascere, film su Manuel Bortuzzo: trama e storia vera Rinascere è un film tv coprodotto da Rai Fiction e Moviheart con Alessio Boni e Giancarlo Commare che si avvale della regia di Umberto Marino. Il lungometraggio, in onda alle 21:25 di domenica 8 maggio su Rai 1, è tratto dall’omonimo libro scritto da Manuel Bortuzzo. Libro e film trattano della vera storia dell’atleta, promessa del nuoto italiano, e del fatale incidente che ha bruscamente interrotto la sua carriera sportiva. Il 2 febbraio 2019, Bortuzzo si trovava nel quartiere Axa con la fidanzata Martina, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 8 maggio 2022) del lungometraggio in onda domenica 8 maggio su Rai 1 in prima serata.suè untv coprodotto da Rai Fiction e Moviheart con Alessio Boni e Giancarlo Commare che si avvale della regia di Umberto Marino. Il lungometraggio, in onda alle 21:25 di domenica 8 maggio su Rai 1, è tratto dall’omonimo libro scritto da. Libro etrattano delladell’atleta, promessa del nuoto italiano, e del fatale incidente che ha bruscamente interrotto la sua carriera sportiva. Il 2 febbraio 2019,si trovava nel quartiere Axa con la fidanzata Martina, ...

