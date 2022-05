Putin: “Obiettivo è prevenire rinascita nazismo” (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ nostro dovere comune prevenire la rinascita del nazismo, che ha portato tanta sofferenza a persone di diversi paesi”. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin, in un messaggio inviato in occasione del 9 Maggio, 77esimo anniversario della vittoria in Europa dell’Unione Sovietica sul regime nazista. Come si legge sul sito del Cremlino, Putin si è congratulato con i cittadini di Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abkhazia, Ossezia meridionale, Repubblica popolare di Donetsk, Repubblica popolare di Luhansk, nonché con i popoli della Georgia e dell’Ucraina. L’agenzia di stampa Tass spiega che “nei suoi telegrammi di congratulazioni ai capi delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, il presidente russo ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ nostro dovere comuneladel, che ha portato tanta sofferenza a persone di diversi paesi”. Lo afferma il presidente russo Vladimir, in un messaggio inviato in occasione del 9 Maggio, 77esimo anniversario della vittoria in Europa dell’Unione Sovietica sul regime nazista. Come si legge sul sito del Cremlino,si è congratulato con i cittadini di Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abkhazia, Ossezia meridionale, Repubblica popolare di Donetsk, Repubblica popolare di Luhansk, nonché con i popoli della Georgia e dell’Ucraina. L’agenzia di stampa Tass spiega che “nei suoi telegrammi di congratulazioni ai capi delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, il presidente russo ha ...

Advertising

Piu_Europa : Il Presidente del Parlamento russo invita i paesi membri a uscire dall’Ue per mantenere ‘la sovranità’ in vista del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Si è offerta la disponibilità del Santo Padre di andare a Mosca, di incontrare personalmente Putin, aspe… - giap87625642 : RT @rafortrafort: La logica a volerla usare aiuta eh. Se Usa da valanghe di danaro in armi a Ucraina evidentemente si sta predisponendo a… - dariomasiero : RT @sole24ore: “Non dobbiamo abituarci che questa guerra vada avanti all'infinito, dobbiamo lavorare all'obiettivo di portare Putin al tavo… - fisco24_info : Putin: 'Obiettivo è prevenire rinascita nazismo': (Adnkronos) - Messaggio per il 9 Maggio: il presidente russo si c… -