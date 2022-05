Organici ATA 2022/25, la CIRCOLARE ministeriale con le indicazioni sulla ripartizione regionale (Di domenica 8 maggio 2022) Con la CIRCOLARE numero 16691 del 29 aprile, il Ministero dell'Istruzione fornisce indicazioni sullo schema di decreto interministeriale recante le dotazioni organiche del personale ATA per il triennio 2022-2025. Nella nota le indicazioni operative in conformità alle previsioni contenute nello schema di decreto interministeriale L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 maggio 2022) Con lanumero 16691 del 29 aprile, il Ministero dell'Istruzione forniscesullo schema di decreto interrecante le dotazioni organiche del personale ATA per il triennio-2025. Nella nota leoperative in conformità alle previsioni contenute nello schema di decreto interL'articolo .

