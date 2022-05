Morta la donna più anziana d' Italia | nonna Angela Tiraboschi aveva 112 anni

(Di domenica 8 maggio 2022)lad': si è spenta la scorsa notte, nel sonno, nella sua casa di via Coghetti a Bergamo,compiuto 112lo scorso 19 aprile ed era lapiù...

la nonna d'Italia : si è spenta la scorsa notte, nel sonno, nella sua casa di via Coghetti a Bergamo, Angela Tiraboschi. Aveva compiuto 112 anni lo scorso 19 aprile ed era lapiù anziana ...la nonna d'Italia: si è spenta la scorsa notte, nel sonno, nella sua casa di via Coghetti a Bergamo, Angela Tiraboschi. Aveva compiuto 112 anni lo scorso 19 aprile ed era lapiù anziana in ...Le sue condizioni di salute erano peggiorate nelle ultime settimane. Lascia quattro figli. Lunedì i funerali a Bergamo, dove risiedeva ...