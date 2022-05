Masters1000 Madrid 2022, Carlos Alcaraz incontenibile: “Sono stato spettatore qui quando avevo 7-8 anni, vincere adesso è speciale” (Di domenica 8 maggio 2022) Un Carlos Alcaraz in grande spolvero si è sbarazzato del numero 3 del ranking Alexander Zverev nella finale del Masters1000 di Madrid. Vittoria mai in discussione quella del 19enne padrone di casa, capace di infliggere un perentorio 6-3 6-1 al ben più esperto tennista tedesco. Zverev ha pagato lo scotto di una giornata no, dovuta in parte al probante match delle semifinali terminato all’1 di notte contro il greco Stefanos Tsitsipas. Alcaraz dal canto suo mette in bacheca il secondo 1000 della carriera dopo l’acuto al Masters di Miami e il trionfo odierno gli vale il sesto posto nella classifica ATP. Queste le parole del murciano raccolte da Sky Sport dopo la partita: “Congratulazioni a tutti quelli che hanno organizzato questo torneo. Sono stato ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Unin grande spolvero si è sbarazzato del numero 3 del ranking Alexander Zverev nella finale deldi. Vittoria mai in discussione quella del 19enne padrone di casa, capace di infliggere un perentorio 6-3 6-1 al ben più esperto tennista tedesco. Zverev ha pagato lo scotto di una giornata no, dovuta in parte al probante match delle semifinali terminato all’1 di notte contro il greco Stefanos Tsitsipas.dal canto suo mette in bacheca il secondo 1000 della carriera dopo l’acuto al Masters di Miami e il trionfo odierno gli vale il sesto posto nella classifica ATP. Queste le parole del murciano raccolte da Sky Sport dopo la partita: “Congratulazioni a tutti quelli che hanno organizzato questo torneo....

