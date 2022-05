Manchester City, Guardiola perde il difensore: ai saluti! (Di domenica 8 maggio 2022) Il Manchester City perderà un giocatore per la prossima stagione, ovvero il centrocampista Fernandinho. Il giocatore brasiliano aveva già annunciato da diverso tempo la sua intenzione di voler lasciare l’Inghilterra per tornare in Brasile ed è arrivata anche la conferma nelle ultime ore. Calciomercato Manchester City Fernandinho Il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, ha parlato con Fernandinho cercandolo di convincere a non partire, ma il giocatore sembra non voler cambiare idea. Dunque, il Manchester City perderà uno dei suoi titolari per la prossima stagione e la società nel mercato estivo dovrà trovare un sostituto di qualità. Juri Modugno Leggi su rompipallone (Di domenica 8 maggio 2022) Ilrà un giocatore per la prossima stagione, ovvero il centrocampista Fernandinho. Il giocatore brasiliano aveva già annunciato da diverso tempo la sua intenzione di voler lasciare l’Inghilterra per tornare in Brasile ed è arrivata anche la conferma nelle ultime ore. CalciomercatoFernandinho Il tecnico dei Citizens, Pep, ha parlato con Fernandinho cercandolo di convincere a non partire, ma il giocatore sembra non voler cambiare idea. Dunque, ilrà uno dei suoi titolari per la prossima stagione e la società nel mercato estivo dovrà trovare un sostituto di qualità. Juri Modugno

