LIVE Virtus Bologna-Brescia 42-24 Serie A basket 2022 in DIRETTA: la Virtus accarezza il +20, i lombardi non riescono a colmare il gap (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Petrucelli prova il buzz-beater, ma non va a bersaglio: termina il primo tempo alla Segafredo Arena, con la Virtus Bologna avanti 42-24. 42-24 2/2 dalla lunetta per Mam Jaiteh. 40-24 Hackett manda a bersaglio il libero assegnato dopo il fallo tecnico fischiato alla panchina di Brescia. 39-24 Cobbins con l’alley-oop, la Germani si sblocca dopo due minuti di digiuno. 39-22 Alibegovic prende il volo e schiaccia! Time-out immediato di coach Magro. 37-22 Ancora Jaiteh da due, la Virtus Bologna ritorna a +15. Meno di due minuti alla seconda sirena. 35-22 1/2 per Jaiteh dalla lunetta. Fallo antisportivo fischiato a Tommaso Laquintana. 34-22 Jaiteh col semi-gancio ed il fallo! Il centro francese non ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPetrucelli prova il buzz-beater, ma non va a bersaglio: termina il primo tempo alla Segafredo Arena, con laavanti 42-24. 42-24 2/2 dalla lunetta per Mam Jaiteh. 40-24 Hackett manda a bersaglio il libero assegnato dopo il fallo tecnico fischiato alla panchina di. 39-24 Cobbins con l’alley-oop, la Germani si sblocca dopo due minuti di digiuno. 39-22 Alibegovic prende il volo e schiaccia! Time-out immediato di coach Magro. 37-22 Ancora Jaiteh da due, laritorna a +15. Meno di due minuti alla seconda sirena. 35-22 1/2 per Jaiteh dalla lunetta. Fallo antisportivo fischiato a Tommaso Laquintana. 34-22 Jaiteh col semi-gancio ed il fallo! Il centro francese non ...

