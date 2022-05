LIVE Perugia-Civitanova 3-1, Finale volley 2022 in DIRETTA: gli umbri ritrovano Leon e riaprono la serie! (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17: In casa Perugia Leon dominatore con 21 punti all’attivo. 13 punti per Rychlicki, 12 punti per Anderson. In casa Civitanova 11 punti a testa per Yant e Garcia, subentrato nel terzo set a Zaytsev e 10 punti per Lucarelli, sottotono, così come Simon 20.15: Perugia, dopo un primo set caratterizzato da troppi errori, ha trovato la chiave per mettere in difficoltà Civitanova che ha perso progressivamente Yant e Zaytsev e non è riuscita a tenere per due set il ritmo degli umbri. Nel quarto set grande equilibrio ma stavolta sono stati gli umbri ad avere qualcosa in più nel Finale convulso 20.14: Ha battuto meglio, ha attaccato meglio e alla fine ha riaperto la serie la Sir ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.17: In casadominatore con 21 punti all’attivo. 13 punti per Rychlicki, 12 punti per Anderson. In casa11 punti a testa per Yant e Garcia, subentrato nel terzo set a Zaytsev e 10 punti per Lucarelli, sottotono, così come Simon 20.15:, dopo un primo set caratterizzato da troppi errori, ha trovato la chiave per mettere in difficoltàche ha perso progressivamente Yant e Zaytsev e non è riuscita a tenere per due set il ritmo degli. Nel quarto set grande equilibrio ma stavolta sono stati gliad avere qualcosa in più nelconvulso 20.14: Ha battuto meglio, ha attaccato meglio e alla fine ha riaperto la serie la Sir ...

