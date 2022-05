Lauretta Toffoli, il giallo della donna trovata morta: fermato un vicino di casa (Di domenica 8 maggio 2022) C'è un fermo per l'omicidio di Lauretta Toffoli, la donna di 74 anni trovata morta ieri al secondo piano di una palazzina nel quartiere San Rocco, a Udine. Per il delitto è stato fermato un vicino di casa della donna, agli... Leggi su europa.today (Di domenica 8 maggio 2022) C'è un fermo per l'omicidio di, ladi 74 anniieri al secondo piano di una palazzina nel quartiere San Rocco, a Udine. Per il delitto è statoundi, agli...

