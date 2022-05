Juventus, Allegri ritrova Locatelli: allenamento con il gruppo per il centrocampista (Di domenica 8 maggio 2022) La Juventus, a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia 2021/2022 contro l’Inter, continua ad allenarsi alla Continassa per arrivare preparata al prestigioso impegno. Nella seduta domenicale la squadra si è focalizzata sulla fase del possesso, lavorando su esercitazioni nei tre settori del campo. A seguire il gruppo ha lavorato sulla costruzione dalla difesa, sulla gestione della palla e infine sulla manovra avanzata, a centrocampo e in attacco. Buone notizie per Massimiliano Allegri, che ritrova Manuel Locatelli: il centrocampista ha infatti effettuato l’allenamento in gruppo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) La, a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia 2021/2022 contro l’Inter, continua ad allenarsi alla Continassa per arrivare preparata al prestigioso impegno. Nella seduta domenicale la squadra si è focalizzata sulla fase del possesso, lavorando su esercitazioni nei tre settori del campo. A seguire ilha lavorato sulla costruzione dalla difesa, sulla gestione della palla e infine sulla manovra avanzata, a centrocampo e in attacco. Buone notizie per Massimiliano, cheManuel: ilha infatti effettuato l’in. SportFace.

pisto_gol : Adesso è ufficiale : anche vincendo la #CoppaItalia e le ultime due di campionato, la #Juventus di #Allegri farà pe… - Paolo_Bargiggia : Continuano le picconate di Allegri per demolire quel fenomeno di Vlahovic. Ancora una volta sostituito da un allena… - Gazzetta_it : Danilo recuperato, Locatelli ci prova: le scelte di Allegri per la #Juve da finale #CoppaItalia - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Vlahovic, primo digiuno e nervi tesi: Dusan tarpato dal gioco di Allegri #juve #vlahovic - TheMattDP10 : ??CLAMOROSO JUVENTUS: COLPO DI SCENA IN ARRIVO -