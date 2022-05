Imbarazzo per Mahmood, fa un rutto durante la conferenza stampa dell’Eurovision 2022: il video diventa virale (Di domenica 8 maggio 2022) Momenti di grande Imbarazzo durante la conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest 2022. Ad un certo punto, a Mahmood è scappato un rutto. Proprio così. Il cantante era seduto al fianco del collega Blanco mentre era in corso uno dei primi incontri con i giornalisti della kermesse musicale, in programma dal 10 al 14 maggio. La scena è stata immortalata in un video diventato subito virale sui social: Mahmood, accortosi della gaffe, ha subito portato una mano a coprire la bocca, ma ormai era troppo tardi. Il rutto si è sentito distintamente, complice anche il microfono acceso posizionato proprio davanti a lui. Neanche a dirlo, questo “scivolone” è stato accolto con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Momenti di grandelaSong Contest. Ad un certo punto, aè scappato un. Proprio così. Il cantante era seduto al fianco del collega Blanco mentre era in corso uno dei primi incontri con i giornalisti della kermesse musicale, in programma dal 10 al 14 maggio. La scena è stata immortalata in unto subitosui social:, accortosi della gaffe, ha subito portato una mano a coprire la bocca, ma ormai era troppo tardi. Ilsi è sentito distintamente, complice anche il microfono acceso posizionato proprio davanti a lui. Neanche a dirlo, questo “scivolone” è stato accolto con ...

