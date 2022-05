Il Milan si riprende la vetta a Verona. Doppio Tonali e Florenzi, oltre al solito show di Leao (Di domenica 8 maggio 2022) Mai nelle ultime quindici stagioni il Milan era riuscito a toccare la soglia degli 80 punti dopo 36 giornate di campionato. Ci è riuscito Stefano Pioli che è imbattuto da quattordici giornate di campionato, ha subito due reti in nove partite e ha vinto tre trasferte di fila a Verona per la prima volta nella storia rossonera. La favola del Bentegodi ha due protagonisti, anzi tre: Rafa Leao e Sandro Tonali, il primo serve due assist uguali, l’altro fa due gol identici (oltre ad uno annullato). E poi c’è Alessandro Florenzi che torna in campo dopo l’infortunio e ha bisogno di pochi minuti per firmare un gol bellissimo per l’1-3 finale dopo il grande spavento per il gol di Faraoni. Il Milan è di nuovo primo, a +2 dall’Inter. Pioli lascia Bennacer in panchina e affida la ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Mai nelle ultime quindici stagioni ilera riuscito a toccare la soglia degli 80 punti dopo 36 giornate di campionato. Ci è riuscito Stefano Pioli che è imbattuto da quattordici giornate di campionato, ha subito due reti in nove partite e ha vinto tre trasferte di fila aper la prima volta nella storia rossonera. La favola del Bentegodi ha due protagonisti, anzi tre: Rafae Sandro, il primo serve due assist uguali, l’altro fa due gol identici (ad uno annullato). E poi c’è Alessandroche torna in campo dopo l’infortunio e ha bisogno di pochi minuti per firmare un gol bellissimo per l’1-3 finale dopo il grande spavento per il gol di Faraoni. Ilè di nuovo primo, a +2 dall’Inter. Pioli lascia Bennacer in panchina e affida la ...

