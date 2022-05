Il corteo per protestare contro la Nato: "La guerra è voluta dalle forze Occidentali" (Di domenica 8 maggio 2022) Sabato a Verona si è svolto un "corteo anti-Nato" che ha messo nel mirino proprio gli Stati dell'Alleanza Atlantica, Stati Uniti in primis. che secondo gli organizzatori sarebbero i veri responsabili del conflitto in... Leggi su today (Di domenica 8 maggio 2022) Sabato a Verona si è svolto un "anti-" che ha messo nel mirino proprio gli Stati dell'Alleanza Atlantica, Stati Uniti in primis. che secondo gli organizzatori sarebbero i veri responsabili del conflitto in...

Advertising

luminolo : RT @comunerimini: ????Il momento più atteso dell'#AdunataNazionaleAlpini è arrivato: sono circa 90mila le penne nere che stanno sfilando sul… - MaurizioFuochi : RT @LibertaVerona: Bellissimo corteo! Siamo una grande famiglia che ha messo da parte ogni ideologia per un unico credo: la libertà, whatev… - RegioneER : RT @comunerimini: ????Il momento più atteso dell'#AdunataNazionaleAlpini è arrivato: sono circa 90mila le penne nere che stanno sfilando sul… - isabellarauti : RT @FilSava: Sabato 21 maggio a Roma la Manifestazione Nazionale per la Vita. Appuntamento ore 14 in Piazza della Repubblica > corteo fino… - LucaGue52011811 : RT @LibertaVerona: Bellissimo corteo! Siamo una grande famiglia che ha messo da parte ogni ideologia per un unico credo: la libertà, whatev… -