Guerra Ucraina, Putin: 'Via la feccia del nazismo'. Zelensky: È la Russia come i nazisti' (Di domenica 8 maggio 2022) 77 anni dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, il ricordo del nazismo torna di prepotenza sulla scena europea, i presidente di Russia e Ucraina che combattono, oggi, una Guerra di parole e di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 8 maggio 2022) 77 anni dopo la fine della Secondamondiale, il ricordo deltorna di prepotenza sulla scena europea, i presidente diche combattono, oggi, unadi parole e di ...

Advertising

matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - ale_dibattista : In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà - Soliloquia18 : RT @lucianocapone: Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina Matteo Salvini non ha fatto mai fatto un tweet contro Putin. Mai un attacco, mai… - MariAgo2017 : RT @rulajebreal: La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo che Puti… -