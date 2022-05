Gol e ribaltoni | il Venezia vince al 93? contro il Bologna | scoppiettante 4-3

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 8 maggio 2022) Partita bellissima nel match delle 15 della 36esima giornata del campionato di Serie A, ilè stato protagonista di una rimonta importantissima nel finaleil. La gara ha regalato continui. Partenza sprint dei padroni di casa che si portano in doppio vantaggio con Henry e Kiyine. Mihalovic, tornato in panchina dopo un mese e mezzo di cure, si gioca la carta Orsolini. E’ proprio l’ex Ascoli a riaprire la partita. Nel secondo tempo gli ospiti la ribaltano con Arnautovic e Schouten. Al 78? Aramu su rigore firma il 3-3. Al 93? Johnsen regala il gol della speranza. Finisce 4-3. E ilnon è ancora ufficialmente retrocesso, in attesa di Salernitana-Cagliari. L'articolo CalcioWeb.