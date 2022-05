Gli incubi russi e i sogni europei infranti dai veti e dall’unanimità (Di domenica 8 maggio 2022) Tutto è pronto. Le bandiere, i gagliardetti, i nastri di San Giorgio color arancio-nero, gli stessi con i quali fu celebrato il “ritorno” della Crimea nel 2014. Domani, mentre i carri Btr-Mdm Rakushka continuano a cannoneggiare Mariupol e Kharkiv, ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 8 maggio 2022) Tutto è pronto. Le bandiere, i gagliardetti, i nastri di San Giorgio color arancio-nero, gli stessi con i quali fu celebrato il “ritorno” della Crimea nel 2014. Domani, mentre i carri Btr-Mdm Rakushka continuano a cannoneggiare Mariupol e Kharkiv, ... sul sito.

Advertising

louvesuns : 11 Non dormo più bene per gli incubi che mi perseguitano - aslkpoqw9 : Spero che stasera Maria la bionda di satana abbia gli incubi per quante iastemme le sto buttando - sophocata : per quanto non sopporti dario ma cristo gli alberi sereni in finale nemmeno nei miei peggiori incubi #Amici21 - ilmaio23 : @elevisconti In compenso arriva la nuova stagione di Stranger Things. Meglio così: la Berlinguer mi dava gli incubi. - laRoyalBlood_ : Comunque seriamente, ok che di solito non sono fifona però aiutooo, non vorrei avere gli incubi looool -