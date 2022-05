GF Vip | Manuel Bortuzzo parla della rottura con Lulù Selassié | “Mi è crollato il mondo addosso”

Advertising

ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo rompe il silenzio su Lulù Selassié: “Il vero motivo per cui l’ho lasciata”… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca Manuel Bortuzzo: `Non è stato sincero` #GrandeFratello… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, il papà di Manuel Bortuzzo rompe il silenzio su Lulù Selassié: `Posso dire che lei...`… - basezebra18 : @NickyInAnsia Lei non ha seguito il Gf VIP e sua madre a seguito solo le puntate di signorini. Il risultato: innamo… - AngoloDV : GF VIP: le parole di Franco Bortuzzo #gfvip #francobortuzzo #manuel #lulù -

Salta l'intervista diBortuzzo da Mara Venier: ecco perché Nessun imprevisto impedisce all'ex concorrente del Grande Fratellodi partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1, ma per ...Ascolta questo articolo Fino a questo momentoBortuzzo , ex concorrente del ' Grande Fratello', ha deciso di mantenere sempre un certo riserbo sulla sua rottura con Lulù Selassié , specificando soltanto in maniera piuttosto vaga su ...Manuel non ha potuto sostenere e incontrare Giancarlo Commare e il resto del cast durante le riprese perché era impegnato nella casa del Grande Fratello Vip. Ha partecipato al reality per quasi sei ...Incredibile, ma vero: salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo nel salotto domenicale di Mara Venier ... per via della presenza dello sportivo nonché ex concorrente del GF Vip nel salotto di Silvia ...