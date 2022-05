Diretta Altra figuraccia dell'Europa: fallito il "pacchetto anti-Putin". Perché adesso lo zar gode: ecco cosa cambia (Di domenica 8 maggio 2022) La guerra in ucraina si fa sempre più dura. La battaglia nell'acciaieria Azovstal di Mariupol ha conosciuto una sosta per permettere l'evacuazione dei civili, circa 300 persone. Intanto la Russia si prepara alla festa del 9 maggio con coreografie che ricordano l'invasione dell'Ucraina. aerei ed elicotteri saranno schierati a "Z" per confermare la volontà di Putin di proseguire nella guerra contro Kiev. La nato ha fatto sapere che non accetterà mai la cessione della Crimea da parte dell'Ucraina. Una presa di posizione che va contro l'apertura di Zelensky nelle ultime ore. Ore 15.14 Ucraina, slitta ancora accordo Ue su altre sanzioni a Mosca Slitta ancora l'accordo tra gli Stati membri dell'Ue sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che comprende un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) La guerra in ucraina si fa sempre più dura. La battaglia nell'acciaieria Azovstal di Mariupol ha conosciuto una sosta per permettere l'evacuazione dei civili, circa 300 persone. Intanto la Russia si prepara alla festa del 9 maggio con coreografie che ricordano l'invasione'Ucraina. aerei ed elicotteri saranno schierati a "Z" per confermare la volontà didi proseguire nella guerra contro Kiev. La nato ha fatto sapere che non accetterà mai la cessionea Crimea da parte'Ucraina. Una presa di posizione che va contro l'apertura di Zelensky nelle ultime ore. Ore 15.14 Ucraina, slitta ancora accordo Ue su altre sanzioni a Mosca Slitta ancora l'accordo tra gli Stati membri'Ue sul sestodi sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che comprende un ...

