Cessione Milan – Investcorp è infastidito | la trattativa può saltare

Advertising

classcnbc : CACCIA AL MILAN: CHI È REDBIRD? Cessione #Milan: nella trattativa tra #Investcorp ed #Elliott si inserisce il fond… - PianetaMilan : Cessione @acmilan – #Investcorp è infastidito: la trattativa può saltare #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Cessione Milan, RedBird convince Elliott: offerta più conveniente? - giuseppeJ1306 : @juanito1897 Ahahaha, di fatto con Khedira, Mandzukic, Matuidi ecc non ci abbiamo guadagnato una sega, stessa fine… - gattusismo__ : Ho capito, sta cessione del Milan non s'ha da fare -

In serata, invece, toccherà alcontro il Verona (ore 20.45). I rossoneri devono vincere per ... LIVE leggi anche Chelsea, raggiunto l'accordo per ladel club al gruppo Boehly 4' Henry, 19'...... e si attendono anche notizie sulla possibile, imminentedella società. Ma il Diavolo tiene sempre una finestra aperta sul calciomercato. Mercato: c'è bisogno di due rinforzi a ...(Calcio e Finanza) Corriere dello Sport: "Milan, Verona e cessione: tra Investcorp e RedBird partita apertissima". La partita dunque resta davvero aperta: "la posizione di Investcorp non è così forte ...Uno dei punti del fondo Elliott è cedere senza che il club venga gravato da debito. Le ultime sulla questione cessione del Milan. Secondo Verità&Affari, Red Bird avrebbe pronta un’offerta più alta ris ...