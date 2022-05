Basket | Serie A 2022 | Pesaro si prende i playoff | vincono Virtus ed Olimpia | Tortona quarta

(Di domenica 8 maggio 2022) Ultima giornata delladie si è delineato il quadro dei. A conquistare l’ottavo ed ultimo posto utile è la Carpegna Prosciutto, che espugna al termine di una partita tiratissima la GeviNapoli per 85-84 dopo un tempo supplementare. Un successo che regala alla squadra di Luca Banchi la gioia di conquistare l’accesso ai, grazie ad un girone di ritorno veramente straordinario dei marchigiani. Decidono i 20 punti di Tyrique Jones e soprattutto il canestro a sette secondi dal termine di Daron Lamb.le prime della classe: laBologna, che supera in casa la Germani Brescia nettamente per 79-57 con 16 punti di Marco Belinelli; mentre l’Milano sbanca il ...

