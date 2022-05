Anticipazioni Una Vita, Puntate Spagnole: Scoppia la Passione tra Alodia e Ignacio! (Di domenica 8 maggio 2022) Anticipazioni Una Vita, Puntate Spagnole: Ignacio e Alodia continuano a passare del tempo insieme e tra i due Scoppia la Passione, anche se lo studente sembra non essere serio… Ad Una Vita, la relazione tra Alodia e Ignacio è già al centro dell’attenzione nelle Puntate in onda in Italia. Il giovane studente sembra comportarsi come un farfallone con tutte le ragazze, mentre Alodia si è veramente innamorata di lui. Nel corso delle Puntate Spagnole questa storia d’amore subirà una grande evoluzione e tra i due personaggi scoppierà anche la Passione. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Una Vita, ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 8 maggio 2022)Una: Ignacio econtinuano a passare del tempo insieme e tra i duela, anche se lo studente sembra non essere serio… Ad Una, la relazione trae Ignacio è già al centro dell’attenzione nellein onda in Italia. Il giovane studente sembra comportarsi come un farfallone con tutte le ragazze, mentresi è veramente innamorata di lui. Nel corso dellequesta storia d’amore subirà una grande evoluzione e tra i due personaggi scoppierà anche la. Ecco che cosa sta per succedere.Una, ...

