Zuffa tra senzatetto in pieno centro: il video diventa virale sui social (Di sabato 7 maggio 2022) La rissa è avvenuta nei giardini di via Cesario Console. Dalle parole si è passati alle mani, tanto che si è reso necessario l’intervento della polizia Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 maggio 2022) La rissa è avvenuta nei giardini di via Cesario Console. Dalle parole si è passati alle mani, tanto che si è reso necessario l’intervento della polizia

Advertising

Mario_JU : @erretti42 Il pacifismo si conquista frapponendosi fisicamente tra i combattenti. Ha presente quando si separano i… - simonamancini24 : RT @agata46_: @MT_Meli_ Più che una previsione nefasta sembra un suo desiderio, fosse solo per bastonare chi non la pensa come lei e quei q… - agata46_ : @MT_Meli_ Più che una previsione nefasta sembra un suo desiderio, fosse solo per bastonare chi non la pensa come le… -