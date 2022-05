Zuckerberg “taglia” Facebook | Ecco le funzioni che scompariranno

Leggi su newstv

(Di sabato 7 maggio 2022) Con qualche cifra economica che non va nella maniera sperata, il fondatore del social network decide di “re” Mentre TikTok sale vertiginosamente,”. Il social network della cinese ByteDance risulta essere l’app più scaricata in tutto il mondo, Stati Uniti compresi, a inizio 2022 superando quota 3,5 miliardi di download da quando è disponibile sul mercato. Mark(web source)A completare le prime cinque posizioni insieme a TikTok ci sono Instagram,, WhatsApp e Telegram. Il distacco tra TikTok e il social network guidato da Markrisulta abbastanza evidente, in quanto si parla di circa 160 milioni di download. Non un buon momento per, che è stato, di fatto, il primo social network. Oggi controllato dall’azienda ...