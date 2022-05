“Yo Me Vuelvo Loca” video e singolo per Yvette Anna Marie Lopez (Di sabato 7 maggio 2022) Yvette Anna Marie Lopez3 La cantante, musicista e modella Yvette Anna Marie Lopez ha pubblicato il video ufficiale del singolo Yo Me Vuelvo Loca disponibile su youtube e sulle piattaforme di streaming musicale ed è in uscita con un nuovo album che sarà rilasciato a breve. Yvette Anna Marie Lopez è una artista nata a Santa Fe, New Mexico in una famiglia di musicisti e sin dai suoi primi anni di vita era portata per la danza. Oltre ad essere una ballerina esperta, si è lanciata nel mondo del modelling all’età di 17 anni. Una delle modelle più amate negli Stati Uniti, Yvette è apparsa in 6 numeri ... Leggi su atomheartmagazine (Di sabato 7 maggio 2022)3 La cantante, musicista e modellaha pubblicato ilufficiale delYo Medisponibile su youtube e sulle piattaforme di streaming musicale ed è in uscita con un nuovo album che sarà rilasciato a breve.è una artista nata a Santa Fe, New Mexico in una famiglia di musicisti e sin dai suoi primi anni di vita era portata per la danza. Oltre ad essere una ballerina esperta, si è lanciata nel mondo del modelling all’età di 17 anni. Una delle modelle più amate negli Stati Uniti,è apparsa in 6 numeri ...

Milano fashion week: la cantante nissena Cristina Gangi sarà tra gli ospiti della kermesse ... ho sempre amato anche il mondo della moda e sarà un'esperienza davvero fantastica.' Le novità riguarderanno inoltre, l'uscita a marzo del videoclip ufficiale del suo ultimo brano 'Me vuelvo loca' ...

Ricky Martin, il nuovo singolo è Otra Noche en L.A. ... sin ti es algo injusta Ganas no me faltan de llegar, la vida loca se va y sigo aquí Esperando por ... se suponía Jingle bells, ¿cuándo te vuelvo a ver Si vienes a mi cumpleaños, te guardo pastel Si ...

"Me vuelvo loca", cresce l'attesa per il videoclip del nuovo singolo di Cristina Gangi