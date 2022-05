Vanessa Incontrada, drammatica confessione: cos’è successo dopo la gravidanza (Di sabato 7 maggio 2022) La famosa attrice e conduttrice Vanessa Incontrada si è lasciata andare ad una drammatica confessione. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nonostante sia una personalità famosa, nessuno conosceva questo retroscena legato alla sua vita privata. È successo poco dopo la gravidanza. L’attrice e conduttrice è stata costretta a farlo. In questo articolo vi riportiamo le parole della Incontrada. (Continua dopo la foto…) La carriera e la vita privata di Vanessa Incontrada Vanessa Incontrada è una famosa attrice e conduttrice televisiva, nata a Barcellona il 24 novembre 1978. Ha origini italo-spagnole, in quanto il padre è originario della Garbatella, famoso ... Leggi su tvzap (Di sabato 7 maggio 2022) La famosa attrice e conduttricesi è lasciata andare ad una. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nonostante sia una personalità famosa, nessuno conosceva questo retroscena legato alla sua vita privata. Èpocola. L’attrice e conduttrice è stata costretta a farlo. In questo articolo vi riportiamo le parole della. (Continuala foto…) La carriera e la vita privata diè una famosa attrice e conduttrice televisiva, nata a Barcellona il 24 novembre 1978. Ha origini italo-spagnole, in quanto il padre è originario della Garbatella, famoso ...

Advertising

FrancescaLupo15 : @Mamox__ Antonella Clerici, Lory Del Santo e Vanessa Incontrada sono aumentate di 30kg rispetto a inizio carriera,… - El_Tanito_ : @Sanfra1407 Come disse il saggio Vincenzo da Via Anfossi : “MINCHIA VANESSA MENOMALE CHE TI HO INCONTRADA” @riccardo_FCIM - Sanfra1407 : Vanessa Incontrada: mangerei con la frisella. - lau67to : Questo dialogo su con chi devo stare stracopiato dai ragazzini di Non dirlo al mio capo, la figlia di Vanessa Incon… - A_Raffaele_ : Su Instagram Ida Platano tronista di u&d che va in TV per cercare il vero AMMORE della sua vita e intanto pubbliciz… -