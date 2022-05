Advertising

mummy53690440 : Vaiolo delle scimmie, un ricoverato a Londra: era tornato dalla Nigeria. Quali sono i sintomi - leggoit : #vaiolo delle #scimmie, un ricoverato a #londra: era tornato dalla Nigeria. Quali sono i sintomi - TeoloMassimo : RT @DanieleDann1: ?? #RegnoUnito: Raro caso di #vaiolo delle scimmie confermato in #Inghilterra. Si tratta di una rara malattia tropicale, i… - Parpiglia : Una malattia rara è stata registrata in Gran Bretagna. Un residente locale si è rivelato malato di vaiolo delle sc… - Giancky26 : La Gran Bretagna segnala un raro caso di infezione da vaiolo delle scimmie. -Reuters. -

Fanpage.it

Un raro caso di contagio dascimmie è stato individuato a Londra in un paziente che era appena tornato dalla Nigeria , che attualmente si trova in cura in un ospedale di Londra. Lo ha reso noto l'autorità sanitaria ...... e ospita unacollezioni di virus vivi più complete al mondo, che include esemplari di virus ..." assieme a quello del Cdc americano " autorizzato a conservare esemplari del virus del. ... Raro caso di vaiolo delle scimmie individuato a Londra: il paziente era appena tornato dalla Nigeria Un raro caso di contagio da vaiolo delle scimmie è stato individuato a Londra in un paziente che era appena tornato dalla Nigeria, che attualmente si trova in cura in un ospedale di Londra.L’UKHSA in Inghilterra ha fatto sapere di aver individuato un raro caso di vaiolo delle scimmie in un uomo che era appena tornato dalla ...