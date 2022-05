Un'enorme statua spinge (o sorregge) l'Arco della Pace di Milano (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Un'enorme statua in resina è comparsa all'Arco della Pace di Milano. Una figura maschile monumentale di circa 6 metri, nuda: è Mr. Arbitrium, realizzato dall'artista romano poi trasferitosi a Carrara, Emanuele Giannelli. Dopo aver viaggiato a lungo nella sua Toscana, Mr. Arbitrium arriva a Milano. spinge o sorregge? Non si sa, è una scelta arbitraria, proprio come il suo nome. E tanti possono essere i significati di questo atto - spiega l'autore - aggrapparsi alla storia, al classico, alla tradizione, come si può evincere dallo stile figurativo e dalla rappresentazione dettagliata e realistica della figura umana. O forse allontanarsene, tentare di liberarsi dal peso di così tanta bellezza, rinviare al mittente i ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Un'in resina è comparsa all'di. Una figura maschile monumentale di circa 6 metri, nuda: è Mr. Arbitrium, realizzato dall'artista romano poi trasferitosi a Carrara, Emanuele Giannelli. Dopo aver viaggiato a lungo nella sua Toscana, Mr. Arbitrium arriva a? Non si sa, è una scelta arbitraria, proprio come il suo nome. E tanti possono essere i significati di questo atto - spiega l'autore - aggrapparsi alla storia, al classico, alla tradizione, come si può evincere dallo stile figurativo e dalla rappresentazione dettagliata e realisticafigura umana. O forse allontanarsene, tentare di liberarsi dal peso di così tanta bellezza, rinviare al mittente i ...

