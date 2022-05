Ultime Notizie – Rieti | il sindaco | “Boia chi molla’? Ma quale fascismo”

(Di sabato 7 maggio 2022) “Ma, io citando il motto ‘chi, mi riferisco ai giovani di Reggio Calabria, ai ragazzi che resistettero nel 1970, io sono nato nel 1952, non c’entro nulla con il”. Lo dice all’AdnKronos Antonio Cicchetti, di Forza Italia,uscente di, finito nella bufera per le sue parole in campagna elettorale, dove sostiene ora Daniele Sinibaldi candidati di Fdi. Nel corso di un comizio, il cui video sta facendo il giro del web, Cicchetti, tre volte primo cittadino di, ex dirigente del Fronte della gioventù e poi militante del Msi, ha scandito queste parole dal palco: “Dobbiamo andare avanti col grido di battaglia che è sempre il solito: ‘chi molla'”. Parole subito contestate da Emanuele ...

pinapic : Tragiche notizie da #Odessa: dieci gli attacchi missilistici letali nelle ultime ore. L’attacco militare delle trup… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - ParliamoDiNews : Rapine a due supermercati a Palermo, indagano i carabinieri - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia #rapina… - ParliamoDiNews : Legge di stabilità, malcontento delle associazioni dell’artigianato siciliane `Servono altri 20 milioni` - BlogSici… -

...ucraina a Nord e ad Est della città di Kharkiv si è assicurata ulteriori guadagni nelle24 ...quadro in movimento il presidente Joe Biden ha "bastonato" l'intelligence Usa per la fuga di...Questo è ciò emerge da un video che è stato diffuso online in questeore dalla testata MeridianoNews. La caduta dell'artista ha preoccupato non solo il pubblico, ma anche i fan. Ad ogni modo, ...Il Napoli ha deciso di investire in maniera importante sulla squadra il prossimo anno. Ecco la decisione su un pilastro del centrocampo ...RIETI - La cifra non è più quella dei 600 euro con la quale furono ristorati una tantum nel pieno dell’emergenza sanitaria, che per quasi due anni ha bloccato la messa ...